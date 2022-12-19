الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح فندق "ريتز كارلتون باكو"

باكو، 19 ديسمبر، (أذرتاج)

حضر رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا اليوم حفل افتتاح فندق "The Ritz-Carlton Baku".

تفقد الرئيس والسيدة الأولى الظروف المهيأة في الفندق.

قيل ان ارتفاع مبنى الفندق 130 متر وفي المبنى 33 طابقا. توجد في الفندق 190 غرف ضيف واسعة وشقق فاخرة ومطاعم ومراكز الاعمال والفيتنس وقاعة المؤتمرات. توجد في 14 طابقا من المبنى حجرات فندقية. تقع الشقق والمنازل في الطوابق ابتداء من الطابق الخامس عشر.

أنشئت في الفندق قاعة "شوشا" للقاءات عمل وحفلات. كذلك في المبنى 12 غرفة إضافية للاجتماعات في أسماء "قره باغ" و"اغدام" و"جبرائل" و"قوبادلي" و"تارتار" وخوجالي" و"فضولي" وزنكيلان" وكالبجار" و"خانكندي" و"خوجاوند" و"لاتشين".