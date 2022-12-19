الوزير الاذربيجاني: صندوق الاستثمارات السعودي قد يهتم بإعادة إعمار قره باغ

باكو، 19 ديسمبر (أذرتاج)

قد يهتم صندوق الاستثمارات السعودي بإعادة إعمار وبناء الأراضي في قره باغ.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير المالية الاذربيجاني سامر شريفوف الرئيس المشارك في اللجنة المشتركة الحكومية بين حكومة أذربيجان وحكومة المملكة العربية السعودية في كلمة ألقاها في الاجتماع السابع للجنة بباكو في 19 ديسمبر.

وقال ان العلاقات بين أذربيجان والمملكة العربية السعودية تتطور اليوم على أساس سياسي قوي. قال الوزير ان جمهورية أذربيجان تشيد بعدم إقامة المملكة العربية السعودية علاقات دبلوماسية مع أرمينيا المعتدية، مضيفا "نعرب عن شكرنا للمملكة على هذا الموقف."

قال الوزير ان الوفد السعودي سافر الى زنكيلان في 18 ديسمبر وشاهد بأم اعينهم الاعمال الوحشية التي ارتكبها الهمجيون الأرمن في الأراضي الأذربيجانية.