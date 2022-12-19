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    الدول الرئيسية لتصدير المنتجات غير النفطية الأذربيجانية

    ١٩.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٠٢]
    الدول الرئيسية لتصدير المنتجات غير النفطية الأذربيجانية

    باكو، 19 ديسمبر، (أذرتاج)

    تعد روسيا وتركيا وجورجيا وسويسرا وكازاخستان من بين أكبر مصدري المنتجات غير النفطية من أذربيجان خلال أشهر يناير – نوفمبر من العام الجاري.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية انه تم تصدير منتجات غير نفطية بقيمة 819.9 مليون دولار إلى روسيا و630.4 مليون دولار إلى تركيا و182.9 مليون دولار إلى جورجيا و166.5 مليون دولار إلى سويسرا و89.3 مليون دولار إلى الولايات المتحدة الامريكية خلال 11 شهرا.

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