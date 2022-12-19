  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    استيراد 7728 منتجات متنوعة إلى البلد خلال 11 شهرا

    ١٩.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٠٧]
    استيراد 7728 منتجات متنوعة إلى البلد خلال 11 شهرا

    باكو، 19 ديسمبر، (أذرتاج)

    تم استيراد 7728 منتجات متنوعة إلى أذربيجان خلال أشهر يناير – نوفمبر من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن تكلفة عمليات الاستيراد في أذربيجان بلغت 12 مليارا و881.4 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٩.١٢.٢٠٢٢ [١٨:٣٠]
    الخطوط الجوية الأذربيجانية تبطل رحلات باكو – نخجوان من جديد
    ١٩.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٥‎٠]
    إيطاليا أكثر بلدان الاتحاد الاوروبي استيرادا للمنتجات الأذربيجانية
    ١٩.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٤٤]
    تصدير المنتجات إلى دول الاتحاد الأوروبي يسجل زيادة بأكثر من مرتين
    ١٩.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٤٣]
    أذربيجان والسعودية تنشئان مجلس اعمال مشترك