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    اقتصاد


    ارتفاع حجم تبادل التجارة بين أذربيجان وأوكرانيا الى 580 مليون دولار

    ١٩.١٢.٢٠٢٢ [١٦:١٢]
    ارتفاع حجم تبادل التجارة بين أذربيجان وأوكرانيا الى 580 مليون دولار

    كييف، 19 ديسمبر، (اذرتاج)

    تجاوز حجم عمليات الاستيراد والتصدير بين أذربيجان وأوكرانيا 580 مليون دولار أمريكي خلال أشهر يناير – نوفمبر من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الإحصائية الحكومية الأوكرانية أن قيمة الصادرات من أذربيجان إلى أوكرانيا بلغت 228.5 مليون دولار خلال 11 شهرا وبلغت الواردات من أوكرانيا إلى بلدنا 351.6 مليون دولار خلال تلك الفترة.

    يذكر أن أوكرانيا تتخذ المركز الثاني في الفضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي لحجم التبادل التجاري مع أذربيجان.

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