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    أذربيجان تصدر معظم منتجاتها إلى روسيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة

    ١٩.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٣١]
    أذربيجان تصدر معظم منتجاتها إلى روسيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة

    باكو، 19 ديسمبر، (اذرتاج)

    صدرت أذربيجان معظم منتجاتها إلى روسيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة خلال أشهر يناير – نوفمبر من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الأذربيجانية أن أوكرانيا وروسيا وبيلاروس في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان المصدرة منتجاتها من أذربيجان خلال 11 شهرا.

    بلغت حجم الصادرات إلى روسيا 859.3 مليون دولار والى أوكرانيا 351.5 مليون دولار والى بيلاروس 91 مليون دولار.

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