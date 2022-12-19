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    اقتصاد


    حجم التبادل التجاري الخارجي في أذربيجان يبلغ أكثر من 49 مليار دولار

    ١٩.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٤٠]
    حجم التبادل التجاري الخارجي في أذربيجان يبلغ أكثر من 49 مليار دولار

    باكو، 19 ديسمبر، (اذرتاج)

    بلغت قيمة العمليات التجارية في اذربيجان خلال شهر يناير 49 مليارا و217 مليون دولار امريكي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أنه بلعت 12 مليارا و881.4 مليون دولار من الواردات و36 مليارا و335.5 مليون دولار من الصادرات من اجمالي قيمة العمليات التجارية.

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