أذربيجان والسعودية تنشئان مجلس اعمال مشترك

باكو، 19 ديسمبر (أذرتاج)

وقعت الوكالة الأذربيجانية لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) مع اتحاد الغرف السعودية في 19 ديسمبر على اتفاقية بشأن انشاء مجلس أعمال اذربيجانية سعودية مشتركة.

وقع الوثيقة رئيس هيئة إدارة كوبيا اورخان محمدوف والرئيس المشارك في مجلس الاعمال الاذربيجاني السعودي المشترك احمد الدخيل، حسبما أفادت أذرتاج. سيضم مجلس الاعمال المشترك في صفوفه ممثلي دوائر الاعمال من كلا البلدين. سيدعم المجلس مبادرات رواد الاعمال وسيساعد إقامة علاقات الشراكة المباشرة بين رجال الاعمال وتنظيم الزيارات المتبادلة واللقاءات والندوات والموائد المستديرة وغيرها من الفعاليات وسيقوم بتبادل المعلومات بين دوائر الاعمال.

يجب الذكر ان حفل التوقيع جاء في اطار الاجتماع السابع للجنة الحكومية المشتركة بين حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة المملكة العربية السعودية للتعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا والثقافة والرياضة والشباب بباكو.

في كلمة ألقاها في اجتماع اللجنة، قدم رئيس مجلس إدارة كوبيا اورخان محمدوف معلومات عن التعاون بين كوبيا والهيئات ذات الصلة في المملكة العربية السعودية مشيرا الى ان كوبيا ستواصل نشاطها لتوسيع العلاقات بين دوائر الاعمال لكلا البلدين. واكد ان مجلس الاعمال الاذربيجاني السعودي المشترك سيطور التعاون بين دوائر الاعمال مما سيساهم في المزيد من تعزيز العلاقات التجارية.