تصدير المنتجات إلى دول الاتحاد الأوروبي يسجل زيادة بأكثر من مرتين

باكو، 19 ديسمبر، (اذرتاج)

صدرت أذربيجان بضائع بقيمة 24 مليارا و169.9 مليون دولار أمريكي إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال أشهر يناير - نوفمبر من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن هذا الرقم يزيد بمقدار 12 مليارا و672.7 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت قيمة المنتجات المصدرة من البلدان الأعضاء للاتحاد الأوروبي إلى أذربيجان خلال 11 شهرا مليارين و59.8 مليون دولار.