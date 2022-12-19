إيطاليا أكثر بلدان الاتحاد الاوروبي استيرادا للمنتجات الأذربيجانية

باكو، 19 ديسمبر، (اذرتاج) يتم تصدير معظم المنتجات الاذربيجانية الى إيطاليا خلال أشهر يناير – نوفمبر من العام الجاري. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن إيطاليا وتركيا والهند في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان المستوردة للمنتجات الاذربيجانية خلال 11 شهرا. بلغت قيمة المنتجات المصدرة إلى إيطاليا 17 مليارا و430.1 مليون دولار أمريكي والى تركيا 3 مليارات و323.2 مليون دولار وإلى الهند مليار و662.5 مليون دولار.

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