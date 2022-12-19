اختتام الجولة الخامسة عشرة بدوري الدرجة الأولى – نتائج

باكو، 19 ديسمبر، أذرتاج

اختتمت الجولة الخامسة عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

** تغلب صبائل الباكوي الرديف على منكجوير ضيفه بثلاثة أهداف في مباراة منظمة على ملعب أي اس كو أرينا بالعاصمة باكو بإدارة الحكم ابراهيموف أمام 50 مشجعا.

وسجل أهداف صاحب الأرض بالا ميرزا د2 وايلفين د30 وزين الدين د66.

وأنذر الحكم لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي فيما طرد أحدهم بالبطاقة الصفراء الثانية د90+2.

وأضاف الحكم دقيقتين بدل الضائع إلى الفترة الأولى ومثلهما في الشوط الثاني.

** كما حقق زاقاتالا فوزا ثمينا على أزار نخجوان ضيفه زعيم الترتيب بهدفين مقابل هدف في مباراة قادها الحكم بكروف على ملعب مجمع زاقاتالا الأولمبي الرياضي أمام 150 مشجع.

وفتح الحساب بايرام علي د8 لصالح الضيف ورد عليه رويني د73 وأمين د80.

وأنذر الحكم لاعبين من صاحب الأرض و4 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

وأضاف الحكم دقيقة بدل الضائع إلى الفترة الأولى و5 دقائق إلى الفترة الثانية.

** كبز الكنجوي الرديف تغلب على سومغايت الرديف 3-1 في مباراة منظمة على ملعب كنجة المركزي بإدارة الحكم علييف أمام 60 مشجعا.

وفتح الحساب سعيد د2 لصالح الضيف ورد عليه رؤوف مرتين د31 ود89 ونجاة د54.

وأضاف الحكم دقيقة بدل الضائع إلى الفترة الأولى و3 دقائق إلى الفترة الثانية.

** وخسر زيرا الباكوي الرديف أمام شاماخي الرديف مضيفه بهدف مقابل هدفين في مباراة قادها الحكم بايراموف على ملعب شاماخي المركزي أمام 700 مشجع.

وسجل هدفي صاحب الأرض أميل د18 وبهروز د60 ورد عليهما تونجاي د87.

وأنذر الحكم 3 لاعبين من صاحب الأرض و4 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

وأضاف الحكم دقيقتين بدل الضائع إلى الفترة الأولى و4 دقائق إلى الفترة الثانية.

** تغلب ايميشلي على توران طاووس ضيفه بهدف دون رد في مباراة منظمة على ملعب مجمع ساعتلي الأولمبي الرياضي بإدارة الحكم بايراموف أمام 100 مشجع.

وجاء هدف صاحب الأرض من طرف جومرد من ركلة الجزاء د41.

وأنذر الحكم 4 لاعبين من صاحب الأرض ولاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

وأضاف الحكم 3 دقائق إلى الفترة الأولى ومثلها إلى الشوط الثاني.

** وتعادل قراباغ الأغدامي الرديف مع غابالا الرديف ضيفه بهدف لكل واحد منهما في مباراة أدارها الحكم جليلوف في ملعب قصبة بناء بضاحية باكو العاصمة أمام 50 مشجعا.

وسجل هدف صاحب الأرض فرجوف د39 وهدف الضيف محرموف د42.

وأنذر الحكم لاعبين من صاحب الأرض بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي.

وأضاف الحكم دقيقة بدل الضائع إلى الفترة الأولى و3 دقائق إلى الفترة الثانية.

** وخسر نفطجي الباكوي الرديف أمام نادي الجيش الرياضي بهدف مقابل هدفين في مباراة منظمة على ملعب مركز الخطوط الجوية التركية لكرة القدم بالعاصمة باكو بإدارة الحكم اومودلو أمام 50 مشجعا.

وسجل هدفي الضيف الهام د25 ود86 فيما سجل هدفه الثالث مرماه لصالح الخصم د56.

وما أضاف الحكم وقتا بدل الضائع إلى الفترة الأولى بينما أضاف 5 دقائق إلى الشوط الثاني.

وبهذه الجولة دخل الدوري الفاصلة الشتوية باختتام الدورة الأولى.