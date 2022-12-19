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    أقاليم


    قرية خاتشين درباتلي لمحافظة اغدام المحررة من الاحتلال (صور)

    ١٩.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٠٠]

    باكو، 19 ديسمبر (أذرتاج)

    تقع قرية خاتشين درباتلي لمحافظة اغدام في دائرة قرية علي ماداتلي.

    احتلت القرية من قبل القوات المسلحة الارمينية في 15 يونيو عام 1993. تم تدمير القرية بالكامل على يدي قوات الاحتلال الأرميني.

    تم تحرير القرية في 20 نوفمبر مع استرداد محافظة اغدام بموجب البيان الثلاثي الموقع من قبل الرئيس الاذربيجاني والرئيس الروسي ورئيس الوزراء الأرميني في 10 نوفمبر عام 2020 بعد انتصار الجيش الاذربيجاني في الحرب الوطنية.

    تقدم أذرتاج صورا من القرية.

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