  • الرئيسية
    • / رياضة

    رياضة


    السفيرة: قد حان الحين أن تفوز الأرجنتين ببطولة العالم

    ١٩.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٤٠]
    السفيرة: قد حان الحين أن تفوز الأرجنتين ببطولة العالم

    باكو، 19 ديسمبر، أذرتاج

    قالت سفيرة الأرجنتين في أذربيجان ماريان خيليس بلوشي إن منتخب الأرجنتين لكرة القدم عرض الأداء العاطفي حقا في مونديال قطر 2022م.

    وأوضحت السفيرة بلوشي إنني تابعت لأول مرة فوز المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم في بطولة العالم وقد مضت 36 عاما على فوز الأرجنتين بكأس العالم للمرة الأخيرة وقد كان وقت فوز الأرجنتين ببطولة العالم من جديد ونحن سعداء للغاية بهذا الانتصار المهيب.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٩.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٥‎٥‎]
    اختتام الجولة الخامسة عشرة بدوري الدرجة الأولى – نتائج
    ١٩.١٢.٢٠٢٢ [١٢:٤١]
    تنظم اليوم الجولات الثلاث التالية ضمن بطولة هاشموف 2022م للشطرنج
    ١٢.١٢.٢٠٢٢ [١٨:٣٠]
    اختتام الجولة الرابعة عشرة بدوري الدرجة الأولى – نتائج
    ٠٨.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٣٦]
    الأستاذ الأذربيجاني يحصد الذهبية في بطولة الشطرنج الخاطف في إسبانيا