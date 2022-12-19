السفيرة: قد حان الحين أن تفوز الأرجنتين ببطولة العالم

باكو، 19 ديسمبر، أذرتاج

قالت سفيرة الأرجنتين في أذربيجان ماريان خيليس بلوشي إن منتخب الأرجنتين لكرة القدم عرض الأداء العاطفي حقا في مونديال قطر 2022م.

وأوضحت السفيرة بلوشي إنني تابعت لأول مرة فوز المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم في بطولة العالم وقد مضت 36 عاما على فوز الأرجنتين بكأس العالم للمرة الأخيرة وقد كان وقت فوز الأرجنتين ببطولة العالم من جديد ونحن سعداء للغاية بهذا الانتصار المهيب.