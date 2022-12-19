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    سياسة


    رئيس مركز تحليل العلاقات الدولية: نعدّ تقرير حول الجالية الأرمينية لدى الشرق الأوسط

    ١٩.١٢.٢٠٢٢ [١٨:١٣]
    رئيس مركز تحليل العلاقات الدولية: نعدّ تقرير حول الجالية الأرمينية لدى الشرق الأوسط

    باكو، 19 ديسمبر، أذرتاج

    قال رئيس مجلس إدارة مركز تحليل العلاقات الدولية فريد شفيعيف في تصريح خاص لمراسل أذرتاج إن المركز يضع تقريرا حول الجالية الأرمينية لدى الشرق الأوسط في الوقت الحاضر ونخطط استكمال التقرير الى فبراير العام المقبل.

    وأضاف شفيعيف أن المركز يُعدّ مثل هذه التقارير مع مراكز الفكر الأجنبية.

    وقال شفيعيف إن المركز قد وضع من قبلُ تقارير شاملة حول حرب الـ44 يوما الوطنية وتدمير تراث أذربيجان الثقافي من قبل الأرمن وغصبه ونهبه واحد جوانب بحوثنا خاص بالجالية الأرمينية وعرضنا قبل ذلك على المجتمع تقارير بحثية حول الجالية الأرمينية في كل من فرنسا والأرجنتين وروسيا.

     

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