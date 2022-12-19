أذربيجان: 11 إصابة بكورونا على مدار اليوم

باكو، 19 ديسمبر، أذرتاج

سجلت إصابة 11 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 10 مصابين بالفيروس على مدار اليوم.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 825 ألف و420 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 814 ألف و879 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و993 مريض منهم ويستمر علاج 548 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 622 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة إلى الحين 7 ملايين و407 ألف و971 فحص طبي.