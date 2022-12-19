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    اقتصاد


    الخطوط الجوية الأذربيجانية تبطل رحلات باكو – نخجوان من جديد

    ١٩.١٢.٢٠٢٢ [١٨:٣٠]
    الخطوط الجوية الأذربيجانية تبطل رحلات باكو – نخجوان من جديد

    باكو، 19 ديسمبر، أذرتاج

    قالت شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية أذال في بيان انها أبطلت الرحلات المخططة ليوم 19 ديسمبر على مسار باكو – نخجوان – باكو ذهابا وإيابا بسبب سوء ظروف الطقس في أراضي جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية الحبيسة.

    وأضافت أن الرحلات لا تنفذ إلا في ظروف الطقس الملائمة للأغراض الأمنية.

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