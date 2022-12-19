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    أذربيجان: لا تسجيل أي تطعيم ضد كوفيد-19 في 19 ديسمبر

    ١٩.١٢.٢٠٢٢ [١٨:٣٧]
    أذربيجان: لا تسجيل أي تطعيم ضد كوفيد-19 في 19 ديسمبر

    باكو، 19 ديسمبر، أذرتاج

    لم يتم تسجيل أي تطعيم ضد كوفيد-19 في أذربيجان خلال 19 ديسمبر، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء.

    يذكر انه يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و927 ألف و861 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و394 ألف و615 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و874 ألف و997 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و393 ألف و861 شخصا تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و264 الف و388 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.

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