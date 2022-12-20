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    اقتصاد


    وزير الاقتصاد يبحث مع وزير الاستثمار السعودي ترويج الاستثمارات

    ٢٠.١٢.٢٠٢٢ [٠٩:٢٩]

    باكو، 20 ديسمبر (أذرتاج)

    التقى وزير الاقتصاد ميكائل جباروف مع وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح.

    أفادت أذرتاج ان الطرفين ناقشا الوضع الحالي في العلاقات الاقتصادية التجارية بين البلدين وسبل تطويرها وترويج الاستثمارات.

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