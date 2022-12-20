باكو، 20 ديسمبر (أذرتاج)

رفضت وزارة الخارجية الأذربيجانية باستعمال وزارة الخارجية الاستونية الاسم السوفياتي السابق لمنطقة قره باغ الأذربيجانية ووصفه بالأمر غير المقبول.

أفادت أذرتاج ان وزارة الخارجية الأذربيجانية قالت في بيان نشرته في تويتر ان "استخدام المزاعم حول معاناة الناس للتغاضي عن الممارسات الاقتصادية غير القانونية ولمنع التدابير القانونية لمكافحة هذه الممارسات، يبدو أنه نزعة جديدة. "إذا تمرّ السيارات فيما تدعيه "ظل الحصار" فكيف يعتبر الطريق مغلقا؟".