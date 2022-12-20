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    اقتصاد


    صندوق الاستثمارات السعودي يمول العديد من المشاريع في أذربيجان

    ٢٠.١٢.٢٠٢٢ [١١:٠٧]

    باكو، 20 ديسمبر (أذرتاج)

    في اللقاء الذي جمع وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائل جباروف مع وزير الاستثمارات السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح في يوم الاثنين في باكو، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد الأذربيجانية والصندوق السعودي للتنمية.

    وقع الوثيقة وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائل جباروف والرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد. تنص المذكرة على مسائل التعاون في تمويل مشاريع تنموية في المجالات الأولوية لأذربيجان.

    كما شهد اللقاء بحث مسائل توسيع التعاون بين دوائر الاعمال وتوظيف استثمارات في قطاعات الصناعة والطاقة والزراعة وامكانيات مشاركة المستثمرين السعوديين في عملية إعادة بناء الأراضي المحررة من الاحتلال.

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