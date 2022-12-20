  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    سعر النفط الأذربيجاني يتجاوز 84 دولارا

    ٢٠.١٢.٢٠٢٢ [١١:٠٨]
    سعر النفط الأذربيجاني يتجاوز 84 دولارا

    باكو، 20 ديسمبر، (اذرتاج)

    ارتفع سعر برميل النفط الأذربيجاني.

    أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 84.43 دولارا بعد ارتفاعه 1.61 دولار.

    يذكر انه وصل أقصى قيمة برميل النفط الاذربيجاني الى 135.99 دولار في 9 مارس خلال العام الجاري.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٠.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٥‎٧]
    ارتفاع سعر برميل النفط
    ١٩.١٢.٢٠٢٢ [١١:٠٦]
    ارتفاع سعر برميل النفط
    ١٧.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٣٢]
    تصدير نحو 152 ألف طن من فحم الكوك
    ١٧.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٢٨]
    ارتفاع حجم الغاز الطبيعي المصدّر