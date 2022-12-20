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    اقتصاد


    انخفاض العمليات التجارية بأكثر من مرتين

    ٢٠.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٢٨]
    انخفاض العمليات التجارية بأكثر من مرتين

    باكو، 20 ديسمبر، (اذرتاج)

    بلغت قيمة العمليات التجارية في اذربيجان خلال شهر يناير مليارين و922.8 مليون دولار امريكي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن هذا انخفض حوالي 2.2 مرة قياسا الى شهر أكتوبر.

    وبلعت مليار و294.1 مليون دولار من الواردات ومليار و628.6 مليون دولار من الصادرات من اجمالي قيمة العمليات التجارية.

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