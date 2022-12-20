باكو، 20 ديسمبر (أذرتاج)

أسفر الاجتماع الذي عقد، يوم الاثنين في 19 ديسمبر، برئاسة وزير المالية الاذربيجاني سمير شريفوف ووزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، وبمشاركة عدد من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص من البلدين، عن توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجانبين في مجالات السياحة والموارد البشرية والتشييد والبناء والبنية التحتية.

أفادت أذرتاج ان رئيس مجلس الاعمال السعودي الاذربيجاني احمد الدخيل ورئيس هيئة إدارة وكالة تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) اورخان محمدوف على اتفاقية حول انشاء مجلس الاعمال المشترك بين وكالة كوبيا واتحاد الغرف السعودية.

تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال السياحة تقضي بتسهيل الخدمات البرية بين شركة "فلاي ناس" السعودية وشركات " Alines Tours " و" Fovero Tours و Khazar Travel. كذلك تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة ARCO السعودية ووكالة العمالة الأذربيجانية HRcell. وقع المذكرة رئيس شركة آركو للموارد البشرية ومدير شركة HRcell اغاحسين علييف.

في الوقت ذاته، تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات المقاولة والانشاء والصناعة لكلا البلدين بين شركة "البواني" السعودية وشركة "نورس فيست كونستراكشين" الأذربيجانية. وقع الوثيقة نائب رئيس شركة "البواني" المهندس عبد العزيز الفريدي ورئيس هيئة إدارة شركة نورس فيست كونستراكشين" إلتشين بدلوف. كذلك تم ابرام مذكرة تفاهم بين شركة "الرابية للاستشارات الهندسية" السعودية وشركة "تيجنيكون انجينيرس كونسالتين" الأذربيجانية. تقضي الوثيقة بتقديم خدمات هندسية في مجالات التقنية (مثلا، في ميترو ومبان وغيرها من البنى التحتية). وقع الوثيقة المدير العام للشركة السعودية عبد الرحمان الرابية ومدير الشركة الأذربيجانية قولو محمدوف.

علاوة على ذلك، تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين شركة "السويكت والبصيص -محامون ومستشارون قانونيون" السعودية وشركة "بلاك غاردين للاستشارات الاستثمارية والتعاونية" الأذربيجانية، تقضي بتقديم الخدمات القانونية والدعم العملي للمستثمرين في المملكة العربية السعودية وأذربيجان. وقع الوثيقة المؤسس والشريك التنفيذي للشركة السعودية د.بدر البصيص والمؤسس والشريك التنفيذي للشركة الأذربيجانية امين كريموف.