أذربيجان تصدر بضائع بقيمة 793.9 مليون دولار إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال نوفمبر
AzerTAg.az
٢٠.١٢.٢٠٢٢ [١٥:٤١]
باكو، 20 ديسمبر، (اذرتاج)
صدرت أذربيجان بضائع بقيمة 793.9 مليون دولار أمريكي إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال شهر نوفمبر من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان قيمة البضائع المستوردة إلى أذربيجان من دول الاتحاد الأوروبي بلغت 209.2 مليون دولار خلال شهر.
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