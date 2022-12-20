موريتانيا وتركيا تبحثان التعاون في مجال الصيد البحري

باكو، 20 ديسمبر (أذرتاج)

بحث وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني محمد ولد عابدين ولد امعييف، والسفير التركي بنواكشوط عاكف ميناوشه، تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مجال الصيد.

ووفق ما أفادت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، الثلاثاء، جرت المباحثات بمقر وزارة الصيد والاقتصاد البحري في نواكشوط.

ووفق المصدر نفسه، ناقشت المباحثات علاقات التعاون بين موريتانيا وتركيا وسبل تعزيزها وتطويرها، خاصة في مجال الصيد والاقتصاد البحري.

وتعتبر الشواطئ الموريتانية، التي تمتد على طول 755 كلم، من أغنى شواطئ العالم بالأسماك.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أكمل صيادون من ولاية سينوب التركية، استعداداتهم للتوجه إلى موريتانيا في رحلة صيد لعامين.

وحسب أرقام لوزارة الصيد الموريتانية تحوي مياه البلاد الإقليمية نحو 300 نوع من الأسماك منها 170 نوعا قابلا للتسويق عالميا.