باكو، 20 ديسمبر، (أذرتاج)

وفقا لبرنامج التعاون العسكري الثنائي بين جمهورية أذربيجان وجمهورية تركيا لعام 2022، عقدت محادثات المقر الـ13 بين ممثلي القوات الجوية في البلدين.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع أن نائب وزير الدفاع الاذربيجاني - قائد القوات الجوية الجنرال رامز طاهروف رحب بالضيوف وأكد على أهمية محادثات المقر بين البلدين الشقيقين.

وجرت خلال اللقاء مناقشة قضايا التعاون العسكري بين القوات الجوية الأذربيجانية والتركية وأهمية تبادل الخبرات وتبادل وجهات النظر بشكل مفصل حول مختلف القضايا.

ويذكر أنه بحسب الخطة، سيزور وفد البلد الشقيق الوحدات العسكرية للقوات الجوية.