باكو، 20 ديسمبر، أذرتاج

نظم المعتصمون على الطريق الواصل بين لاتشين وخانكندي باستخدام فن الفسيفساء لوحة مكتوبة عليها "حافظوا على البيئة" بتركيب 884 عدد من مكعبات روبيك.

تم تركيب اللوحة تحت أصداء الموسيقى الشعبية بأداء آلتي العزف التار والكمنجة وهتافات المعتصمين التي تدعو لإنهاء الإرهاب البيئي على أراضي أذربيجان.

هذا ويستمر الاعتصام المدني في يومه التاسع الذي ينظمه ممثلون عن المنظمات غير الحكومية ونشطاء البيئة على الطريق الواصل بين لاتشين وخانكندي بطلب السماح بإجراء المراقبة على منجمي قيزيل بولاق ودميرلي للذهب والنحاس والمولبدن ووقف الاستغلال غير الشرعي لمناجم الثروات الطبيعية في أراضي أذربيجان.

ورغم ظروف الطقس الممطرة والباردة يزداد عدد المعتصمين.