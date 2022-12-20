قرية خودافيرديلي لمحافظة جبرائل المحررة من الاحتلال (صور)

باكو، 20 ديسمبر (أذرتاج)

تقع قرية خودافيرديلي لمحافظة جبرائيل على سفح سلسلة جبال قره باغ. كان سكانها يشتغلون بتربية المواشي.

احتلت القرية من قبل القوات المسلحة الارمينية عام 1993. دمر الوحشيون الأرمن القريةَ في فترة الاحتلال.

تم تحرير القرية عام 30 أكتوبر عام 2020 من قبل الجيش الاذربيجاني الباسل في الحرب الوطنية.

تقدم أذرتاج صورا من القرية.