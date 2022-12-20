أذربيجان تصدّر منتجات بقيمة 177.1 مليون دولار الى بلدان رابطة الدول المستقلة

باكو، 20 ديسمبر، (أذرتاج) صدّرت أذربيجان منتجات بقيمة 177.1 مليون دولار أمريكي إلى بلدان رابطة الدول المستقلة خلال شهر نوفمبر. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية ان قيمة المنتجات التي استوردتها أذربيجان من دول الكومنولث المستقلة خلال الشهر الماضي بلغت 406.8 مليون دولار.

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