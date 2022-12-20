المتحدث باسم الخارجية: الخارجية الأرمينية تنشر معلومات كاذبة عن عدد الأرمن في قراباغ

باكو، 20 ديسمبر، أذرتاج

غرد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية أيخان حاجيزاده في حسابه على تويتر إن الناطق باسم وزارة الخارجية الأرمينية يواصل نشر معلومات كاذبة مزعومة بحصار الطريق الواصل بين خانكندي ولاتشين وعن عدد الأرمن في منطقة قراباغ الأذربيجانية.

وأضاف أن مقاطع فيديو العديدة المنتشرة على شبكات التواصل الاجتماعي تظهر بوضوحٍ عبور المركبات بسهولة عبر طريق لاتشين.