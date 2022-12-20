وزير الطوارئ الاذربيجاني يزور تركيا
AzerTAg.az
٢٠.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٤٨]
باكو، 20 ديسمبر، (اذرتاج)
قام وزير الطوارئ الاذربيجاني الجنرال كمال الدين حيدروف بزيارة الى جمهورية تركيا للمشاركة في اجتماع القمة الوزاري المعني بالكوارث الطبيعية وإدارة الطوارئ لمنظمة الدول التركية.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الطوارئ أنه خلال الزيارة، من المقرر ان يشارك الوزير في اجتماع القمة الوزاري المعني بالكوارث الطبيعية وإدارة الطوارئ لمنظمة الدول التركية في أنقرة وفي الاجتماعات الثنائية مع رؤساء الهيئات الرسمية ذات الصلة في تركيا.
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