  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    وزير الطوارئ الاذربيجاني يزور تركيا

    ٢٠.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٤٨]
    وزير الطوارئ الاذربيجاني يزور تركيا

    باكو، 20 ديسمبر، (اذرتاج)

    قام وزير الطوارئ الاذربيجاني الجنرال كمال الدين حيدروف بزيارة الى جمهورية تركيا للمشاركة في اجتماع القمة الوزاري المعني بالكوارث الطبيعية وإدارة الطوارئ لمنظمة الدول التركية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الطوارئ أنه خلال الزيارة، من المقرر ان يشارك الوزير في اجتماع القمة الوزاري المعني بالكوارث الطبيعية وإدارة الطوارئ لمنظمة الدول التركية في أنقرة وفي الاجتماعات الثنائية مع رؤساء الهيئات الرسمية ذات الصلة في تركيا.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٩.١٢.٢٠٢٢ [١١:١٢]
    تطهير مساحة 297 هكتار من الألغام والذخيرة الحية خلال الاسبوع الماضي
    ١٧.١٢.٢٠٢٢ [١٢:٠٤]
    فلاش موب على الطريق بين لاتشين وخانكندي: "أوقفوا الإرهاب البيئي!"
    اعتصام البيئيين الأذربيجانيين يدخل يومه السادس
    ١٦.١٢.٢٠٢٢ [١٢:١٧]
    استطلاع: سكان أذربيجان يعتقدون بفتح ممر زنكزور قريبا
    ١٥‎.١٢.٢٠٢٢ [١٣:٤٧]
    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها على مدار اليوم