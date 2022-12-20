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    سياسة


    رئيس صربيا يصل إلى أذربيجان في زيارة عمل

    ٢٠.١٢.٢٠٢٢ [١٨:٣٦]
    رئيس صربيا يصل إلى أذربيجان في زيارة عمل

    باكو، 20 ديسمبر، أذرتاج

    وصل رئيس جمهورية صربيا ألكساندار فوجيج إلى أذربيجان في 20 ديسمبر في زيارة عمل.

    واصطف حرس الشرف على مقدم الضيف الرفيع لدى مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلتا الدولتين.

    وكان في استقبال رئيس صربيا فوجيج على ارض المطار النائب الأول لرئيس الوزراء الأذربيجاني يعقوب أيوبوف ونائب وزير الخارجية خلف خلفوف ومسؤولون آخرون.

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