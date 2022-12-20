اختتام الجولة السابعة عشرة بدوري الممتاز – نتائج

باكو، 20 ديسمبر، أذرتاج

اختتمت الجولة السادسة عشرة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

- تعادل شاماخي مع زيرا الباكوي ضيفه سلبيا في مباراة منظمة على ملعب شاماخي المركزي بقيادة الحكم مسييف أمام 400 مشجع.

- وتغلب قراباغ الأغدامي على غابالا ضيفه بهدف دون رد في مباراة قادها الحكم رحيموف على ملعب أذر صون أرينا بالعاصمة باكو أمام 300 مشجع.

وسجل هدف صاحب الأرض شيدايف د68 من ركلة الجزاء.

- وتعادل كبز الكنجوي مع صباح الباكوي ضيفه بهدفين لكل واحد منهما في مباراة نظمت على ملعب كنجة المركزي بإدارة الحكم حاجييف أمام 600 مشجع.

وسجل هدفي صاحب الأرض عبد الله شعيبو د35 ود73 وهدفي الضيف ميكيلس د33 وكاشوك د87.

- وتغلب سومغايت على صبائل الباكوي ضيفه بهدفين دون رد في مباراة قادها الحكم قربانوف في ملعب كابتال بنك أرينا في سومغايت أمام 1300 مشجع.

وجاء هدفا صاحب الأرض من طرف بيريرا د9 واسكندرلي د54.

- وخسر توران طاووس أمام نفطجي الباكوي ضيفه بهدف دون رد في مباراة أدارها الحكم أقايف على ملعب طاووس المركزي أمام 2000 مشجع.

وجاء هدف الضيف من طرف محمودوف د73 من ركلة الجزاء.

ت الأندية ل ف ت خ ف/هـ ن

1 قراباغ 17 15 2 0 45-8 47

2 صباح 17 12 4 1 34-13 40

3 نفطجي 17 11 2 4 32-19 35

4 زيرا 17 8 3 6 18-22 27

5 غابالا 17 7 3 7 20-18 24

6 توران طاووس 17 4 4 9 11-22 16

7 شاماخي 17 2 7 8 14-25 13

8 سومغايت 17 2 6 9 10-24 12

9 كبز 17 2 5 10 14-33 11

10 صبائل 17 2 4 11 13-27 10