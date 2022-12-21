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    سياسة


    وزير الدفاع الاذربيجاني يزور تركيا

    ٢١.١٢.٢٠٢٢ [٠٩:١٦]
    وزير الدفاع الاذربيجاني يزور تركيا

    باكو، 21 ديسمبر (أذرتاج)

    زار وزير الدفاع الاذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف تركيا في 20 ديسمبر للمشاركة في الاجتماع الثلاثي لوزراء دفاع أذربيجان وتركيا وجورجيا.

    أفادت أذرتاج ان الأطراف ستجري تبادل الآراء المفصل حول تطوير التعاون الثلاثي وضمان امن المشاريع الإقليمية والمسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

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