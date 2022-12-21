وزير الدفاع الاذربيجاني يزور تركيا
AzerTAg.az
٢١.١٢.٢٠٢٢ [٠٩:١٦]
باكو، 21 ديسمبر (أذرتاج)
زار وزير الدفاع الاذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف تركيا في 20 ديسمبر للمشاركة في الاجتماع الثلاثي لوزراء دفاع أذربيجان وتركيا وجورجيا.
أفادت أذرتاج ان الأطراف ستجري تبادل الآراء المفصل حول تطوير التعاون الثلاثي وضمان امن المشاريع الإقليمية والمسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢١.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٥١]
٢٠.١٢.٢٠٢٢ [١٥:٥٦]
١٧.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٠٣]
١٦.١٢.٢٠٢٢ [٢١:٥٦]
٢١.١٢.٢٠٢٢ [١٨:٢٦]
٢١.١٢.٢٠٢٢ [١٨:٢٣]
٢١.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٤٩]
٢١.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٤٨]
٢١.١٢.٢٠٢٢ [١١:٢٢]
٢١.١٢.٢٠٢٢ [١١:١٦]
٢١.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٤٨]
١٧.١١.٢٠٢٢ [١٦:٣٤]
١٤.١١.٢٠٢٢ [٢١:٤٥]
٢٠.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٣٨]
١٩.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٠٦]
١٥.١٢.٢٠٢٢ [١٢:٤٠]
١٠.١٢.٢٠٢٢ [١٥:٣٨]
٠٨.١٢.٢٠٢٢ [١٥:٤٩]
٠٨.١٢.٢٠٢٢ [١٣:٣٧]
٠٧.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٢٧]
٠٧.١٢.٢٠٢٢ [١٦:١٦]
٢١.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٥٠]
٢١.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٤٢]
١٩.١٢.٢٠٢٢ [١٨:٣٧]
١٩.١٢.٢٠٢٢ [١٨:٢٧]
٢١.١٢.٢٠٢٢ [١٧:١٠]
٢٠.١٢.٢٠٢٢ [١٨:٢٩]
٢٠.١٢.٢٠٢٢ [١٥:٥٣]
١٩.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٠٠]
٢١.١٢.٢٠٢٢ [١٥:٤٢]
٢٠.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٤٨]
١٩.١٢.٢٠٢٢ [١١:١٢]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك