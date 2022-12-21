طريق خانكندي-لاتشين: 10 أيام من الاعتصام البيئي رغم الطقس البارد والثلوج

باكو، 21 ديسمبر (أذرتاج)

رغم الطقس البارد والثلوج، يستمر الاعتصام السلمي لمجموعة من الخبراء البيئيين الاذربيجانيين من المنظمات غير الحكومية في الطريق بين خانكندي-لاتشين في يومه العاشر. ويتدفق النشطاء من مختلف أنحاء البلد إلى المنطقة للانضمام إلى المعتصمين الذين يطالبون قوات حفظ السلام الروسية المؤقتة بوقف نهب وسلب ثروات أذربيجان الطبيعية وضمان دخول المعتصمين السلميين الى منجمي "قيزيل بولاق" للذهب و"دميرلي" للنحاس والمويببدينوم.

يجب الذكر ان قوات حفظ السلام الروسية المنتشرة مؤقتا في جزء من الاراضي الاذربيجانية المحررة تستمر في اغلاق الطريق امام المدنيين لمنع دخولهم الى المناجم في المنطقة التي تنتشر فيها. يطالبها الخبراء البيئيون الاذربيجانيون بالحد من تهريب الثروات الطبيعية الاذربيجانية والسماح لهم بالمراقبة والمتابعة لتقييم اضرار الممارسات غير القانونية فيها على البيئة.