أذربيجان: 107 إصابة بكورونا في 20 ديسمبر

باكو، 21 ديسمبر، (اذرتاج)

سجلت إصابة 107 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 65 مصابا وتوفي 4 مصابين بالفيروس خلال 20 ديسمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 825 ألف و527 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 814 ألف و944 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و997 مريض منهم ويستمر علاج 586 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 2253 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و410 ألف و224 فحص طبي.