أذربيجان: تطعيم 315 جرعة من لقاح كورونا في 20 ديسمبر

باكو، 21 ديسمبر، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 315 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 20 ديسمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 94 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و51 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 135 شخص الجرعة الثالثة وأكثر و35 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و928 ألف و176جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و394 ألف و709 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و875 ألف و48 شخصا تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و393 ألف و996 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و264 الف و423 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.