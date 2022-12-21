  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٢١.١٢.٢٠٢٢ [١١:١٥‎]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    باكو، 21 ديسمبر، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 21 ديسمبر كانون الأول اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0098

    أورو EUR 1 1.8034

    دولار أسترالي AUD 1 1.1326

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6734

    ريال برازيلي BRL 1 0.3267

    درهم إماراتي AED 1 0.4629

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0981

    كرون دنماركي DKK 1 0.2424

    لاري جورجي GEL 1 0.6393

    روبي هندي INR 1 0.0206

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2182

    دولار كندا CAD 1 1.2482

    دينار الكويت KWD 1 5.5509

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.383

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0859

    جنيه مصري EGP 1 0.0688

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0881

    كرون النرويج NOK 1 0.1719

    زلوتي بولندا PLN 1 0.386

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0036

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0199

    روبل روسي RUB 1 0.0242

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2669

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2566

    ريال السعودية SAR 1 0.452

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1663

    دولار تايوان TWD 1 0.0554

    ليرة تركيا TRY 1 0.0911

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0714

    كرون التشيك CZK 1 0.0746

    يوان الصين CNY 1 0.2439

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.0682

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.49

    كرون السويد SEK 1 0.1628

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8307

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1322

    ليرة لبنان LBP 100 0.1119

    ين اليابان JPY 100 1.2858

    بيسو تشيلي CLP 100 0.1918

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0151

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0109

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٠.١٢.٢٠٢٢ [١٧:١٩]
    أذربيجان تصدّر منتجات بقيمة 177.1 مليون دولار الى بلدان رابطة الدول المستقلة
    ٢٠.١٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٤١]
    أذربيجان تصدر بضائع بقيمة 793.9 مليون دولار إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال نوفمبر
    ٢٠.١٢.٢٠٢٢ [١٥‎:١٨]
    أذربيجان والسعودية تعتزمان توسيع التعاون بينهما
    منتدى الاستثمار المشترك يختتم بتوقيع وثائق مهمة
    ٢٠.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٢٨]
    انخفاض العمليات التجارية بأكثر من مرتين