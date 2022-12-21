البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

باكو، 21 ديسمبر، أذرتاج

نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 21 ديسمبر كانون الأول اليوم.

أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

دولار أمريكي USD 1 1.7

بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0098

أورو EUR 1 1.8034

دولار أسترالي AUD 1 1.1326

روبل بيلاروس BYN 1 0.6734

ريال برازيلي BRL 1 0.3267

درهم إماراتي AED 1 0.4629

راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0981

كرون دنماركي DKK 1 0.2424

لاري جورجي GEL 1 0.6393

روبي هندي INR 1 0.0206

دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2182

دولار كندا CAD 1 1.2482

دينار الكويت KWD 1 5.5509

رينجيت ماليزي MYR 1 0.383

بيسو المكسيك MXN 1 0.0859

جنيه مصري EGP 1 0.0688

لاي مولدوفا MDL 1 0.0881

كرون النرويج NOK 1 0.1719

زلوتي بولندا PLN 1 0.386

تنكه كازاخستان KZT 1 0.0036

سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0199

روبل روسي RUB 1 0.0242

حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2669

دولار سنغافورة SGD 1 1.2566

ريال السعودية SAR 1 0.452

سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1663

دولار تايوان TWD 1 0.0554

ليرة تركيا TRY 1 0.0911

مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0714

كرون التشيك CZK 1 0.0746

يوان الصين CNY 1 0.2439

جنيه إنكلترا GBP 1 2.0682

شكل الإسرائيلي ILS 1 0.49

كرون السويد SEK 1 0.1628

فرنك سويسرا CHF 1 1.8307

وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1322

ليرة لبنان LBP 100 0.1119

ين اليابان JPY 100 1.2858

بيسو تشيلي CLP 100 0.1918

سوم أوزبكستان UZS 100 0.0151

روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0109