البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 21 ديسمبر، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 21 ديسمبر كانون الأول اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0098
أورو EUR 1 1.8034
دولار أسترالي AUD 1 1.1326
روبل بيلاروس BYN 1 0.6734
ريال برازيلي BRL 1 0.3267
درهم إماراتي AED 1 0.4629
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0981
كرون دنماركي DKK 1 0.2424
لاري جورجي GEL 1 0.6393
روبي هندي INR 1 0.0206
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2182
دولار كندا CAD 1 1.2482
دينار الكويت KWD 1 5.5509
رينجيت ماليزي MYR 1 0.383
بيسو المكسيك MXN 1 0.0859
جنيه مصري EGP 1 0.0688
لاي مولدوفا MDL 1 0.0881
كرون النرويج NOK 1 0.1719
زلوتي بولندا PLN 1 0.386
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0036
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0199
روبل روسي RUB 1 0.0242
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2669
دولار سنغافورة SGD 1 1.2566
ريال السعودية SAR 1 0.452
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1663
دولار تايوان TWD 1 0.0554
ليرة تركيا TRY 1 0.0911
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0714
كرون التشيك CZK 1 0.0746
يوان الصين CNY 1 0.2439
جنيه إنكلترا GBP 1 2.0682
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.49
كرون السويد SEK 1 0.1628
فرنك سويسرا CHF 1 1.8307
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1322
ليرة لبنان LBP 100 0.1119
ين اليابان JPY 100 1.2858
بيسو تشيلي CLP 100 0.1918
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0151
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0109
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك