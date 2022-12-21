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    انخفاض سعر النفط الأذري

    ٢١.١٢.٢٠٢٢ [١١:٢٢]
    انخفاض سعر النفط الأذري

    باكو، 21 ديسمبر، (اذرتاج)

    انخفض سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أن برميلا من النفط الأذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 84.08 دولار بعد انخفاض مسجل قدر 0.35 دولار.

    يذكر أن سعر برميل النفط الأذربيجاني بلغ أوجه خلال العام الجاري في 9 مارس حيث شهد 135.99 دولار.

     

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