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    قتلى وجرحى في زلزال يضرب كاليفورنيا

    ٢١.١٢.٢٠٢٢ [١١:٤٨]
    قتلى وجرحى في زلزال يضرب كاليفورنيا

    باكو، 21 ديسمبر، (أذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 6.4 درجات ولاية كاليفورنيا، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 11 آخرين.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن قناة "سي إن إن" ان الزلزال أكثر من 70 ألف شخص ترك بدون كهرباء.

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