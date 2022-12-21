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    سياسة


    انعقاد لقاء بين رئيس صربيا ووزير الإنتاج الحربي الاذربيجاني

    ٢١.١٢.٢٠٢٢ [١٢:٤٣]
    انعقاد لقاء بين رئيس صربيا ووزير الإنتاج الحربي الاذربيجاني

    باكو، 21 ديسمبر (أذرتاج)

    انعقد لقاء بين رئيس جمهورية صربيا الكساندر فوجيج الذي يزور أذربيجان حاليا ووزير الإنتاج الحربي الاذربيجاني مادات قولييف في 21 ديسمبر.

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