قرية ميرزاجاماللي لمحافظة فضولي المحررة من الاحتلال (صور)

باكو، 21 ديسمبر (أذرتاج)

تقع قرية ميرزاجاماللي لمحافظة فضولي في ضفة نهر كوندالانتشاي في السفوح الجبلية. كان سكانها يشتغلون أساسا بالزراعة وتربية المواشي.

احتلت القرية من قبل القوات المسلحة الارمينية في الحرب القراباغية الأولى. دمرتها قوات الاحتلال الأرميني بالكامل.

تم تحرير القرية في 9 نوفمبر عام 2020 من قبل الجيش الاذربيجاني الباسل في الحرب الوطنية. يقع مطار فضولي الجوي الجديد في أراضي هذه القرية.

تقدم أذرتاج صورا من القرية.