بحث تطوير التعاون العسكري الفني بين أذربيجان وتركيا
AzerTAg.az
٢١.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٥١]
باكو، 21 ديسمبر (أذرتاج)
التقى وزير الدفاع الاذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف الذي يقوم بزيارة رسمية الى تركيا مع وزير الدفاع الوطني التركي خلوصي آكار.
أفادت أذرتاج ان الطرفين ناقشا في اللقاء آفاق تطوير التعاون في المجالات العسكرية والفنية العسكرية والتعليم العسكري مشيرين الى ضرورة المزيد من توسيع الاعمال المقامة في هذا الاتجاه.
اعرب الجانبان عن يقينهما من تطوير التعاون المبني على الثقة والاعتماد والدعم المتبادل بين أذربيجان وتركيا.
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