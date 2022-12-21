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    أخبار رسمية


    لقاء على حدة بين الرئيسين إلهام علييف وألكسندر فوجيج في باكو

    ٢١.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٢٦]

    بلغراد، 21 ديسمبر، (أذرتاج)

    جرى لقاء على حدة بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس جمهورية صربيا ألكسندر فوجيج في 21 ديسمبر، هذا على هامش زيارة العمل الى باكو.

    ثم التقطت صورة جماعية.

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    لقاء على حدة بين الرئيسين إلهام علييف وألكسندر فوجيج في باكو لقاء على حدة بين الرئيسين إلهام علييف وألكسندر فوجيج في باكو لقاء على حدة بين الرئيسين إلهام علييف وألكسندر فوجيج في باكو لقاء على حدة بين الرئيسين إلهام علييف وألكسندر فوجيج في باكو لقاء على حدة بين الرئيسين إلهام علييف وألكسندر فوجيج في باكو