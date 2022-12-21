لقاء على حدة بين الرئيسين إلهام علييف وألكسندر فوجيج في باكو
AzerTAg.az
٢١.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٢٦]
بلغراد، 21 ديسمبر، (أذرتاج)
جرى لقاء على حدة بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس جمهورية صربيا ألكسندر فوجيج في 21 ديسمبر، هذا على هامش زيارة العمل الى باكو.
ثم التقطت صورة جماعية.
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