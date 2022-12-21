لقاء على حدة بين الرئيسين إلهام علييف وألكسندر فوجيج في باكو

بلغراد، 21 ديسمبر، (أذرتاج) جرى لقاء على حدة بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس جمهورية صربيا ألكسندر فوجيج في 21 ديسمبر، هذا على هامش زيارة العمل الى باكو. ثم التقطت صورة جماعية.

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