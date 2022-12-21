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    أخبار رسمية


    رئيسا أذربيجان وصربيا يدليان بتصريحين صحفيين

    ٢١.١٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٠٣]

    باكو، 21 ديسمبر، (اذرتاج)

    أدلى رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس صربيا ألكسندر فوجيج بتصريحين صحفيين عقب انتهاء اللقاء على انفراد في 21 ديسمبر.

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