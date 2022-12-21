الرئيس إلهام علييف: أذربيجان وصربيا تملكان إمكانيات كبيرة في مجال النقل واللوجستية

باكو، 21 ديسمبر (أذرتاج)

إشارة الى علاقات الشراكة الاستراتيجية الجيدة القائمة بين أذربيجان وصربيا، وفي الوقت ذاته، علاقات الصداقة الشخصية، نأمل ان نرى نتائجها في البداية في مجال التجارة أيضا.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في تصريح صحفي عقب اللقاء الانفرادي مع الرئيس الصربي الكساندر فوجيج الذي يزور أذربيجان حاليا.

أعرب الرئيس إلهام علييف عن يقينه من ان حجم التبادل التجاري غير الكافي حاليا سيزيد نتيجة تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل اليها. أشار الرئيس الى إمكانيات كبيرة في مجال النقل واللوجستية وقال ان ممار النقل الدولية تعبر أراضي أذربيجان وصربيا منوها الى ضرورة تفعيل عمل الهيئات ذات الصلة للتنسيق وإقامة الاتصال. قد أقيمت اتصالات بين الهيئات المعنية لكلا البلدين.