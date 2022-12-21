الرئيس: صربيا وأذربيجان تؤيدان دوما وحدة أراضي بعضهما بعضا وسيادتهما

باكو، 21 ديسمبر (أذرتاج)

صربيا وأذربيجان شريكان استراتيجيان، وتم توقيع عدد من الوثائق حول الشراكة الاستراتيجية بينهما. ندعم دوما سيادة ووحدة أراضي بعضنا بعضا وستظل هذه السياسة ثابتة.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في تصريح صحفي عقب اللقاء الانفرادي مع الرئيس الصربي الكساندر فوجيج الذي يزور أذربيجان حاليا.

قال الرئيس: نؤيد القانون الدولي ونثق في ان العلاقات بين البلدان يمكن تسييرها على أساس قواعد ومبادئ القانون الدولي فقط. وتقلقنا كثيرا ظواهر ازدواجية المعايير التي يشهدها العالم في هذا المجال. يجب ان تكون قواعد القانون الدولي ومبادئه أساسا لجميع الدول.