  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    الرئيس: صربيا وأذربيجان تؤيدان دوما وحدة أراضي بعضهما بعضا وسيادتهما

    ٢١.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٥‎٨]
    الرئيس: صربيا وأذربيجان تؤيدان دوما وحدة أراضي بعضهما بعضا وسيادتهما

    باكو، 21 ديسمبر (أذرتاج)

    صربيا وأذربيجان شريكان استراتيجيان، وتم توقيع عدد من الوثائق حول الشراكة الاستراتيجية بينهما. ندعم دوما سيادة ووحدة أراضي بعضنا بعضا وستظل هذه السياسة ثابتة.

    أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في تصريح صحفي عقب اللقاء الانفرادي مع الرئيس الصربي الكساندر فوجيج الذي يزور أذربيجان حاليا.

    قال الرئيس: نؤيد القانون الدولي ونثق في ان العلاقات بين البلدان يمكن تسييرها على أساس قواعد ومبادئ القانون الدولي فقط. وتقلقنا كثيرا ظواهر ازدواجية المعايير التي يشهدها العالم في هذا المجال. يجب ان تكون قواعد القانون الدولي ومبادئه أساسا لجميع الدول.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢١.١٢.٢٠٢٢ [١٨:٢٦]
    رئيس صربيا يختتم زيارته أذربيجان
    ٢١.١٢.٢٠٢٢ [١٨:٢٣]
    سفير تركيا: علينا أن نبلغ العالم بأسره أن قراباغ أرض أذربيجان
    ٢١.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٤٩]
    وزير الدولة الهنغاري: أنا مسرور جدا بزيارتي شوشا
    ٢١.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٤٨]
    اجتماع بين وزيري دفاع أذربيجان وجورجيا