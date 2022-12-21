الرئيس الأذربيجاني: سنتعاون مع صربيا على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف

باكو، 21 ديسمبر، )أذرتاج(

قبل أربعة أيام، تم التوقيع على اتفاقية حول توصيل الكهرباء الأذربيجانية إلى أوروبا. إن الكابل الذي سيتم مده كابل كهربائي تحت البحر الأسود سيؤكد دور أذربيجان كمزود مهم لأوروبا في هذا المجال أيضا.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في تصريح صحفي عقب اللقاء الانفرادي مع الرئيس الصربي الكساندر فوجيج الذي يزور أذربيجان حاليا.

وقال رئيس الدولة: "كل هذا يفتح فرصا وآفاقا جديدة وسنتعاون في هذا المجال على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف".

أكد الرئيس الأذربيجاني أنه خلال زيارته لصربيا، أعطى أيضا التوجيهات ذات الصلة فيما يتعلق بمجال الإنتاج الحربي. كما شدد على ان للبلدين إمكانات في هذا المجال ومن المتوقع اتخاذ خطوات عملية لربط هذه الإمكانات.