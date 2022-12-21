اجتماع بين وزيري دفاع أذربيجان وجورجيا

قيصري، 21 ديسمبر، (أذرتاج)

التقى وزير الدفاع الأذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف اليوم مع نظيره الجورجي جوانشير بورشولادزي في تركيا.

أفادت وكالة أذرتاج أنه خلال الاجتماع الثنائي أشار الجانبان إلى أهمية الدعم المتبادل لوحدة أراضي كلا البلدين واكدا أن تطوير التعاون العسكري الثنائي سيسهم في ضمان الاستقرار والأمن في المنطقة.

كما شدد الطرفان بشكل خاص على أن التعاون الدفاعي بين أذربيجان وجورجيا يتطور في اتجاه تصاعدي.

وتم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول مختلف مجالات التعاون العسكري بين البلدين والأمن الإقليمي وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.