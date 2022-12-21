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    سياسة


    وزير الدولة الهنغاري: أنا مسرور جدا بزيارتي شوشا

    ٢١.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٤٩]
    وزير الدولة الهنغاري: أنا مسرور جدا بزيارتي شوشا

    باكو، 21 ديسمبر، أذرتاج

    قال ارباد يانوس بوتابي وزير الدولة للسياسة الوطنية في هنغاريا في تصريح له لمراسل أذرتاج "انني اسافر إلى أذربيجان لأول مرة بوجهي ممثلا عن دولة هنغاريا وأشعر بمشاعر السرور الكبيرة بزيارتي شوشا القديمة.

    وذكر الضيف الهنغاري أن جمال المدينة أذهله مفيدا أن هنغاريا فيها مدينة مثل مدينة شوشا عاصمة ثقافة أذربيجان.

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